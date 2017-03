DIRECT. Disparition de la famille Troadec à Orvault : regardez la conférence de presse du procureur de la République

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ORVAULT

: "On est là en présence d'une scène de crime", reprend le procureur. Dans la maison, "il y a trois personnes qui ont perdu du sang, est-ce qu'elles sont blessées, auteures ou victimes, je ne peux pas vous le dire", ajoute le magistrat.

: La parole est maintenant au commissaire divisionnaire en charge de l'enquête, Gilles Soulié. "Les moyens mobilisés sont importants". Il n'en dira pas plus sur le fond de l'enquête.





: Le procureur prévient les médias : "Nous avons pris le parti de ne pas communiquer, lorsque nous les aurons, les résultats de police technique et scientifique menés dans le véhicule" de Sébastien Troadec.

: S'agissant de la Peugeot 308 de Sébastien Troadec trouvée à Saint-Nazaire, le tapis de sol du véhicule a disparu, précise le procureur. Il faut attendre les analyses pour confirmer ou infirmer la présence de sang dans la voiture. "C'est une affaire hors nomes", concède le magistrat.

: Le jour des faits, Charlotte Troadec est allée faire opposition à la banque, craignant d'avoir été victime d'une escroquerie lors d'un achat de jeux vidéo sur internet, via un serveur américain, indique le procureur. La thèse selon laquelle Sébastien Troadec aurait piraté la carte de sa soeur est donc écartée.

: Des billets d'avion ont aussi été retrouvés dans la maison. Le couple Troadec projetait un voyage au Portugal pour le 10 avril, indique le procureur.

: Le procureur confirme "la présence de sang des parents dans les pièces à l'étage, dans l'escalier, dans les pièces du rez-de-chaussée et dans le garage" ainsi que du "sang appartenant à Sébastien Troadec dans sa chambre et sur un téléphone portable". Aucune trace de sang de Charlotte n'a en revanche été détectée.

: Le procureur procède à un rappel des faits et des éléments connus de l'enquête. Il indique qu'une "minutieuse et très approfondie enquête de police technique et scientifique" a été réalisée dans la maison de la famille.