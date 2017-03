DIRECT. Disparus d'Orvault : le beau-frère explique avoir tué la famille Troadec en raison d'"un héritage mal partagé"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ORVAULT

: On en sait un peu plus sur les raisons du quadruple meurtre de la famille Troadec. Le beau-frère de Pascal Troadec a avoué dimanche avoir tué les quatre membres de la famille à cause d'un différend familial vieux de cinq ou six ans. Selon les informations de franceinfo, l'homme d'une quarantaine d'années est passé à l'acte à cause d'un "héritage mal partagé".

: Voici les principales informations de ce lundi matin :



• Nouvelle folle journée pour la droite. Alain Juppé doit faire une déclaration à la presse ce matin. Le comité politique des Républicains se réunit ce soir. François Fillon, lui, exclut de se retirer, malgré les pressions ce matin encore. • Le beau-frère de Pascal Troadec a avoué en garde à vue à Brest avoir tué les quatre membres de la famille, portée disparue à Orvault, près de Nantes, depuis mi-février.



• PSA est parvenu à un accord avec General Motors afin d'acquérir sa filiale automobile européenne, Opel et Vauxhall, pour 1,3 milliard d'euros. PSA va devenir le deuxième constructeur d'Europe.



• 27 départements de l'ouest, du centre et de la Corse sont placés en vigilance orange aux vents violents. L'alerte vise une "nouvelle tempête" qui va "circuler sur la France" à partir de ce matin.

: Le beau-frère de Pascal Troadec est passé aux aveux hier, pendant sa garde à vue au commissariat de police de Brest. Il a avoué qu'il était à l'origine de la disparition des quatre membres de la famille. Il avait été interpellé dimanche à l'aube à son domicile et placé en garde à vue avec sa compagne, la sœur de Pascal Troadec, le père de famille. L'information a été confirmée à franceinfo par le procureur de la République de Nantes.







: Avec sa compagne, le beau-frère de Pascal Troadec a vécu un temps à Plouguerneau, non loin de Brest (Finistère). C'est dans ce secteur, dans la localité de Dirinon, qu'ont été retrouvés des effets personnels des membres de la famille Troadec.

: Déjà entendu par la police au tout début de l'enquête, le beau-frère de Pascal Troadec avait pourtant déclaré ne pas avoir été en contact avec la famille Troadec depuis plusieurs années.

: L'ADN du compagnon de la sœur de Pascal Troadec a été retrouvé dans la maison familiale des Troadec, à Orvault (Loire-Atlantique), ainsi que dans la voiture du fils, découverte jeudi dernier à Saint-Nazaire.









