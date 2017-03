Affaire Troadec : Hubert Caouissin a tenté de faire croire à un départ en vacances de ses victimes

Après avoir tué les quatre membres de la famille Troadec à Orvault, en Loire-Atlantique, le 16 février dernier, Hubert Caouissin a tenté de faire croire à un départ en vacances de ses victimes, indique le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès, à France Bleu Loire Océan.

Pour ce faire, le suspect a notamment emporté des affaires leur appartenant, comme un ordinateur portable, des brosses à dents ou encore des livres.

L'enfant du couple remis à la protection de l'enfance

Il a ensuite longuement nettoyé la maison avec des produits détergents trouvés dans le garage des Troadec. Hubert Caouissin, qui a avoué avoir tué les deux parents, Pascal et Brigitte, et leurs deux enfants, Sébastien et Charlotte, a ensuite transporté les corps jusque dans sa ferme de Point-de-Buis, dans le Finistère, où il les a découpés au couteau de cuisine.

Selon le procureur, la compagne d'Hubert Caouissin, Lydie Troadec, ne s'est pas rendue dans la maison d'Orvault, mais a nettoyé de fond en comble la Peugeot 308 qui a servi au déplacement des corps. Pierre Sennès indique que le fils du couple, âgé de 8 ans, a été remis à la protection de l'enfance de Brest.

La recherche des corps a repris

Les recherches pour retrouver les restes des quatre corps de la famille Troadec ont repris dans la matinée de mercredi à Pont-de-Buis-lès-Quimerch dans le Finistère, dans la ferme d'Hubert Caouissin, en sa présence des deux juges d'instruction, a appris franceinfo auprès du procureur de la République de Nantes.