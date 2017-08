DIRECT. Pays-Bas : la police découvre une camionnette espagnole avec des bouteilles de gaz près d'une salle de concert

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ROTTERDAM

: "Le conducteur espagnol de la camionnette (...) a été arrêté et emmené au commissariat de police. Il est entendu", selon la police. Aperçue non loin de la salle de concert Maassilo, "la camionnette est contrôlée par l'EODD", les services de déminage. Suivez l'évolution de la situation dans notre direct.

: Le conducteur de la camionnette immatriculée en Espagne et contenant des bouteilles de gaz, est Espagnol, indique la police de Rotterdam.

: "Nous recevons des lettres de musulmans en colère constamment, en provenance des Etats-Unis et de partout ailleurs, nous disant qu'ils sont offensés, mais ce n'était absolument pas notre but. On leur répond en expliquant pourquoi nous avons fait ce choix et en général, ils comprennent".



Dans une interview au Guardian datée de 2016, le chanteur des Allah Las avait raconté pourquoi le groupe avait choisi cette référence religieuse. Selon l'article, ces fans du groupe Jesus and the Mary Chain voulaient aussi "quelque chose qui sonne 'sacré'".



: Bonsoir @Malo. Pour l'instant, il convient d'être prudent et de s'en tenir aux informations délivrées par la police locale et le maire de la ville. Selon ces sources, l'information concernant une menace terroriste visant cet endroit est venue de la police espagnole. Par ailleurs, la camionnette retrouvée à proximité et contenant des bouteilles de gaz, était immatriculée en Espagne. Cependant, le maire de la ville, Ahmed Aboutaleb, a déclaré en conférence de presse qu'on ne pouvait "pas établir maintenant si la camionnette avec les bouteilles de gaz est liée à la menace" reçue.

: Sait-on si l'arrestation après une tentative aux Pays-Bas est lié au double attentat en Catalogne la semaine dernière ?

: La police néerlandaise, alertée par les services de sécurité espagnols, a annulé un concert du groupe américain Allah Las qui devait avoir lieu à Rotterdam. Selon le maire de la ville, un minibus immatriculé en Espagne et contenant des "bouteilles de gaz" a été découvert près de la salle de concert, le Maassilo.







(ARIE KIEVIT / ANP / AFP)



: Selon le maire de la ville, Ahmed Aboutaleb, le véhicule contenait des bouteilles de gaz. Toutefois, il a ajouté que le lien entre ce véhicule et la menace terroriste ayant menée à l'évacuation de la salle de concert n'était "pas clair".

: La police de la ville de Rotterdam assure sur Twitter avoir arrêté une personne dans une camionnette immatriculée en Espagne, aux abords de la salle de concert où devait se produire le groupe.

: On en sait plus sur les circonstances de l'annulation du concert du groupe américain Allah Las à Rotterdam (Pays-Bas), en raison d'une "menace terroriste". Selon le maire de la ville, les autorités néerlandaises ont pris cette décision après avoir été informé par la police espagnole, laquelle enquête sur le réseau autour des auteurs des attaques de Barcelone et de Cambrils.

: Le groupe de garage californien Allah-Las fait les frais de son nom. A Rotterdam (Pays-Bas), un concert du groupe a été annulé à la dernière minute par la polic e "en lien avec une menace terroriste", a indiqué la salle de concert où était organisé l'événement, sur Twitter.