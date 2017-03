DIRECT. Coups de feu dans un lycée de Grasse : le jeune suspect a passé la nuit en garde à vue

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Le maniement de la truelle est un art. Et hier matin, Bernard Cazeneuve a fait preuve d'un certain talent (et de beaucoup de minutie) à l'occasion de la pose de la première pierre de la future cité administrative d'Amiens.





: Après les coups de feu tirés dans le lycée Tocqueville de Grasse hier, les cours reprendront lundi. L'établissement ouvre tout de même ce matin, mais uniquement pour un soutien médico-psychologique. Les agents de l'établissement peuvent s'y rendre à partir de huit heures. Les élèves, familles et proches sont attendus à partir de neuf heures.

: Interdiction des licenciements, smic à 1 800 euros et régularisation de tous les sans-papiers... Voici à quoi ressemblerait la France de Nathalie Arthaud.

: Ce matin, une perturbation atlantique très peu active s'enfonce sur la moitié nord du pays. Elle donne quelques gouttes de pluie près de la frontière belge et en Lorraine, et un vent d'ouest modéré en Manche.







Cette après-midi, la France est bien ensoleillée, sauf sur les littoraux du golfe de Gascogne et du golfe du Lion où des entrées maritimes se maintiennent toute la journée.

: Une France coupée en deux ce matin. Le nord-ouest se lève sous la pluie, alors que le sud-est profite déjà du soleil. Résultat ? Peut-être un arc-en-ciel !





: Neuf Français sur dix considèrent que François Fillon n'est pas honnête et plus des trois quarts qu'il n'est ni convaincant, ni proche de leurs préoccupations. Près de la moitié d'entre eux le trouvent cependant courageux.

: La popularité du candidat continue de baisser, avec près de huit Français sur dix qui ont une mauvaise opinion de François Fillon, et 42% pour les seuls sympathisants de droite.

: Aux Jeux Olympiques de 2020, des épreuves de baseball auront lieu... à Fukushima ! Le comité olympique international a donné vendredi son feu vert aujourd'hui aux organisateurs de JO de Tokyo.





: Une frappe aérienne contre la mosquée d'un village tenu par les rebelles syriens près d'Alep dans le nord-ouest de la Syrie a fait au moins 42 morts et des dizaines de blessés. Les forces armées américaines ont reconnu avoir effectué une frappe, contre Al-Qaïda, mais nié avoir délibérément visé la mosquée.

: Il est 6 heures. Faisons un premier point sur l'actualité de ce vendredi 17 mars.



Un adolescent de 16 ans a ouvert le feu dans son lycée de Grasse hier, blessant sans gravité plusieurs personnes dont le proviseur de l'établissement. Le jeune homme est en garde à vue pour "tentatives d'assassinats". La procureure de la République a exclu la piste terroriste.



La justice s'empare de l'affaire sur les costumes de luxe de François Fillon. Le parquet national financier a accordé un réquisitoire supplétif contre X pour "trafic d'influence" concernant les costumes du candidat offerts par l'un de ses amis.





• Une jeune femme a été légèrement blessée, jeudi matin, dans l'explosion d'un colis piégé au siège parisien du Fonds monétaire international (FMI). Des résidus de timbres grecs ont été retrouvés par les enquêteurs qui privilégient la piste d'une mouvance anarchiste grecque.





• L'Olympique Lyonnais se hisse en quart de finale de la Ligue Europa malgré sa défaite, jeudi soir, contre l'AS Roma (1-2, 4-2 à l'aller).