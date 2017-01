Marseille : le corps d'un homme retrouvé calciné

Le corps d'un homme a été retrouvé dans la soirée du samedi 31 décembre aux Aygalades, dans le 14e arrondissement de Marseille, rapporte France Bleu Provence.

Les pompiers, appelés pour un feu de broussailles, ont découvert la victime, âgée de 23 ans. Son corps a été retrouvé sur une zone industrielle entouré de canettes et de détritus, il était dissimulé dans des fourrés. D'après une source proche de l'enquête, il s'agit d'un mode opératoire assez peu courant. Le médecin-légiste dépêché sur place a décelé un orifice dans la nuque de la victime. Il pourrait correspondre à une balle.

L'homme était connu des services de police pour des faits de violences et de recels. Les causes de sa mort restent néanmoins inconnues. L'autopsie aura lieu lundi, indique France Bleu Provence. Elle permettra de déterminer s'il s'agit ou non d'un règlement de compte.