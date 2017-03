Coups de feu à Grasse : "Il m'a regardée dans les yeux et a tiré en l'air", témoigne une lycéenne

Un lycéen a été interpellé, après des coups de feu ce jeudi matin au lycée Tocqueville de Grasse (Alpes-Maritimes), a appris franceinfo auprès de sources proches du dossier. Le jeune homme, lourdement équipé d'armes à feu et d'arme blanche, a pénétré dans l'établissement et a fait feu. Il y a au moins trois blessés, dont le proviseur.

Marianna, élève au lycée Tocqueville, a raconté au micro de franceinfo avoir vu le tireur. Elle était en cours ce jeudi matin lorsqu'elle "a entendu un coup de feu". "On a entendu 'alerte attentat'. A ce moment-là on s'est tous mis sous les tables et on attendu les policiers", a-t-elle ajouté.

Des élèves mis en sécurité

"Je voulais fermer les fenêtres, je me suis mise à la fenêtre pour la fermer et j'ai vu un lycéen il m'a regardée dans les yeux et il a tiré en l'air et j'ai fermé la fenêtre et je me suis mise sous la table". "Il avait la rage. II m'a regardée et il est parti", a précisé Marianna qui ne connaissait pas le tireur.

"On a bloqué la porte avec un placard pour ne pas qu'il puisse rentrer et des policiers sont venus et ont frappé à la porte, ils sont allés dans les salles où il y avait d'autres élèves et on nous a fait sortir accroupis contre le mur pour nous mettre en sécurité", a expliqué la lycéenne.