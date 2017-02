Contrôlé ivre au volant, le rugbyman Dan Carter présente ses excuses

Il évoque "une monumentale erreur de jugement". Le rugbyman néo-zélandais Dan Carter présente ses excuses, vendredi 17 février, après avoir été contrôlé ivre au volant de sa voiture à Paris.

Double champion du monde, le All Black a été arrêté, jeudi 16 février au petit matin, dans le 17e arrondissement de Paris, et présentait "un taux délictuel", soit supérieur à 0,8 g/L de sang. Le joueur de 34 ans n'a pas été placé en cellule de dégrisement, ni en garde à vue, et "sera reconvoqué ultérieurement au commissariat".

"Content que personne n'ait été blessé"

"Je vais devoir maintenant laisser la police et la justice faire leur travail et en assumer les conséquences. Je suis juste content que personne n'ait été blessé. Désolé", a commenté le Néo-Zélandais, sur Facebook.

J'ai commis une monumentale erreur de jugement et j'ai laissé tomber mon club, mes fans et plus important ma famille. Dan Carter Facebook

Elu trois fois meilleur joueur du monde en 2005, 2012 et 2015, Dan Carter possède un des plus beaux palmarès du rugby mondial. Avec les All Blacks, il a remporté deux titres de champions du monde (2011, 2015) et huit victoires dans le Championnat des nations de l'hémisphère Sud entre 2003 et 2013.