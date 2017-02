Ce que l'on sait de la disparition inquiétante d'une famille de quatre personnes près de Nantes

L'affaire rappelle de mauvais souvenirs dans la région de Nantes. A Orvault (Loire-Atlantique), une famille n'a pas donné signe de vie depuis le 16 février. Une enquête a été ouverte pour "homicides volontaires, enlèvements et séquestrations" au sujet de cette disparition inquiétante, a indiqué le procureur de la République de Nantes, samedi 25 février, confirmant une information de Ouest-France. Franceinfo résume les premiers éléments de l'enquête.

Comment la disparition a-t-elle été découverte ?

La famille - un couple et ses deux enfants - n'a pas donné de nouvelles depuis le 16 février. C'est la soeur de la mère de famille qui a alerté la police, jeudi, après s'être inquiétée de ce silence prolongé. Elle devait reprendre le travail lundi, mais ne s'y est pas présenté, tout comme le père, qui reprenait, lui, vendredi.

Une fois l'alerte donnée, des policiers se sont rendus au domicile de la famille, jeudi, et ont constaté leur absence. "On arrive à joindre personne", a indiqué le procureur, samedi. "Je l'ai appelé et je suis tombé directement sur sa messagerie", raconte de son côté l'employeur du père à l'AFP.

Qu'ont découvert les enquêteurs au domicile de la famille ?

La famille habite un pavillon d'un étage dans un quartier résidentiel d'Orvault, à une dizaine de kilomètres de Nantes. Les enquêteurs ont fouillé l'intérieur de la maison ainsi que son jardin. Ils ont découvert des traces de sang dans une pièce de la maison et sur un téléphone portable. Ces traces "nous font penser qu'il y a eu une scène de violences sans qu'on ait de détail à ce stade de l'enquête", a indiqué le procureur à l'AFP.

Des prélèvements ont été effectués par les enquêteurs et les deux véhicules du couple ont été placés sous scellés. Le véhicule du fils n'a pas été retrouvé devant le pavillon. Un photographe de l'AFP a constaté que des scellés avaient été posés par les enquêteurs sur les volets, la porte d'entrée, sur la porte du garage au rez-de-chaussée, sur le portail et sur la boîte aux lettres du pavillon.

Quel est le profil de la famille ?

La famille disparue se compose de deux parents, un fils de 21 ans et une fille de 18 ans. Le père, âgé de 49 ans, est employé depuis plus de 10 ans dans une PME spécialisée dans la fabrication d'enseigne lumineuse, à Orvault. La mère travaille dans un centre d'impôts à Nantes. Ils occupaient leur pavillon depuis une dizaine d'années.

"On les croisait un petit peu, mais pas souvent", explique un voisin à France 2. "Et c'était 'bonjour, bonsoir' et pas autre chose". Une autre voisine décrit "des gens réservés (...) qui ne faisaient pas parler d'eux et n'avaient pas forcément envie de nouer des relations. Au début, on se disait bonjour et puis après non."

Comment se poursuit l'enquête ?

Le procureur a confirmé qu'une enquête était ouverte dans le cadre "d'homicides volontaires, enlèvements et séquestrations". S'il évoque une possible "scène de violences", suggérée par les traces de sang découvertes, il assure "qu'il n'est pas possible à ce stade de déterminer avec précision le déroulement des faits", et qu'aucune hypothèse n'était écartée par les enquêteurs.

Les investigations se poursuivent, avec "un travail d'exploitation de toutes les traces et indices recueillis dans la maison", explique le procureur, mais aussi des recherches dans plusieurs endroits différents du territoire.