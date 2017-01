Une quinzaine de personnes ont été interpellées dans l'affaire du braquage de Kim Kardashian à Paris

Une quinzaine de personnes ont été interpellées, lundi 9 janvier, dans le cadre de l'enquête sur le braquage de Kim Kardashian. Les arrestations se sont déroulées en région parisienne et en province. La vedette de téléréalité avait été braquée dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016 dans une résidence hôtelière de luxe, où elle était venue assister à la Semaine de la mode.

Un butin de neuf millions d'euros

Les braqueurs, armés, masqués, portant des blousons de police, avaient entravé le veilleur de nuit, puis deux d'entre eux étaient montés dans l'appartement de la star. Ils avaient braqué une arme sur sa tempe avant de la ligoter, de la bâillonner, puis de l'enfermer dans la salle de bains.

Les voleurs avaient ensuite emporté une bague d'une valeur de quatre millions d'euros et un coffret de bijoux d'un montant de cinq millions, soit le plus important vol de bijoux commis sur un particulier en France depuis plus de vingt ans.