Braquage de Kim Kardashian à Paris : six nouveaux suspects mis en examen, dont le "cerveau" présumé

Six nouveaux suspects, dont le "cerveau" présumé et son fils, sont mis en examen notamment pour vol avec arme en bande organisée, enlèvement et séquestration et association de malfaiteurs, vendredi 13 janvier, dans le cadre de l'enquête sur le braquage à Paris de Kim Kardashian, selon le parquet de Paris.

Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, le braquage a permis de dérober près de 9 millions d'euros, essentiellement en bijoux, à Kim Kardashian.

Les six personnes mises en examen vendredi sont une femme et cinq hommes, selon les informations de franceinfo. La compagne du chef de l'équipe de braqueurs a été mise en examen notamment pour complicité de vol avec arme en bande organisée et complicité d'enlèvement et séquestration. Jeudi, quatre autres suspects avaient déjà été mis en examen.