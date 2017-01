Boulogne-Billancourt : une violente explosion dans un immeuble, a priori due au gaz, fait au moins six blessés légers

Une violente explosion a éventré, vendredi 20 janvier, en début d’après-midi, un immeuble de trois étages, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). L’accident, "probablement après une fuite de gaz", selon une source policière contactée par franceinfo, a provoqué un incendie et fait "six ou sept blessés sans gravité", selon cette même source. Pompiers et Samu sont sur place.

Deux étages de l'immeuble ont été soufflés par l'explosion, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). (MATTHIEU BOISSEAU / FRANCE 2)

Deux des trois étages de l'immeuble se sont effondrés sous l'effet du souffle.