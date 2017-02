Aude : près d'une demie tonne de résine de cannabis saisie dans un camion-benne

La douane a annoncé lundi 27 février, dans un communiqué, avoir saisi, mercredi 22 février, 464,5 kilos de résine de cannabis dans un camion-benne. Le véhicule circulait sur l'A9, dans l'Aude.

La valeur de la marchandise, découverte par les douaniers de Narbonne, est estimée à plus de trois millions d'euros.

Le chauffeur placé en détention provisoire

La drogue, retrouvée à l'aide d'un chien, était cachée entre la benne et le châssis du camion, rangée dans une trentaine de paquets. Le communiqué précise que le camion-benne était immatriculé en France. Le chauffeur a déclaré "venir d’Espagne et livrer du matériel de chantier à Nîmes". Dans le chargement, les douaniers ont retrouvé quelques pneus usagés, des tubes en carton et du matériel.

Il n'était "pas en mesure de présenter de documents relatifs aux marchandises transportées", indiquent les services des douanes. Présenté lundi en comparution immédiate au tribunal de grande instance de Narbonne, le chauffeur a demandé un délai pour préparer sa défense et a été placé en détention provisoire.