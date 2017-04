VIDEO. Attentats sur les Champs-Elysées : "Il nous appartient de ne pas céder à la peur", déclare Cazeneuve

Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a souligné, vendredi 21 avril, à l'issue d'un Conseil de défense réuni autour de François Hollande à l'Elysée que "rien ne doit entraver (le) moment démocratique" de la présidentielle avant d'en appeler à "l'unité" du pays, sans toutefois annoncer de nouvelles mesures de sécurité.

"Il nous appartient de ne pas céder à la peur, à l'intimidation, à la manipulation qui feraient le jeu des ennemis de la République", a-t-il insisté au lendemain de l'attentat qui a tué un policier sur les Champs-Elysée à Paris.

Des milliers de policiers et militaires mobilisés

"Il nous appartient aussi de ne jamais céder à la division, et encore moins à l'outrance; c'est l'obscurantisme et l'intolérance qui doivent être combattus, et c'est bien l'unité qui plus que jamais doit prévaloir", a-t-il enchaîné.

Le Premier ministre a rappelé qu'au "cours des prochains jours, plus de 50 000 policiers et gendarmes seront mobilisés". A ceux-ci s'ajouteront les 7 000 militaires déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle, des unités spécialisées d'intervention "placées en état d'alerte" et les services de renseignement.