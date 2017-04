Une cagnotte pour les proches du policier tué sur les Champs-Elysées recueille plus de 70 000 euros

Des milliers de Français s'organisent pour venir en aide aux proches du policier tué dans l'attentat des Champs-Elysées, jeudi 20 avril 2017. Une cagnotte en ligne "en soutien à sa famille" a recueilli plus de 70 000 euros, au lendemain de l'hommage national rendu à Xavier Jugelé, mercredi 26 avril. Celle-ci a été créée par l'un de ses collègues de la 32e compagnie d'intervention, Corentin Rozelot.

Plus de 900 messages ont aussi été laissés sur cette plateforme en ligne. "Mon émotion est immense et mon soutien est total", a écrit un de ceux qui se sont exprimés, Bernard Pous. "De tout cœur avec vous, dans une République fraternelle pour laquelle il faut toujours se battre", a ajouté un autre contributeur, Christophe Theiller. Ils sont déjà plus de 3300 à avoir participé à la cagnotte.

"Vous n'aurez pas ma haine"

Beaucoup d'internautes saluent aussi l'émouvant discours du compagnon de Xavier Jugelé, lors de la cérémonie d'hommage national, mardi 25 avril. "Vous n'aurez pas ma haine. Car cette haine, elle ne te ressemble pas", avait notamment proclamé Etienne Cardiles, avant de revenir sur l'amour de Xavier Jugelé pour la culture, le cinéma et la musique. Le compagnon du policier abattu sur les Champs-Elysées avait terminé ce discours par ces mots : "Veillons à la paix, gardons la paix".