Pour Donald Trump, l'attentat des Champs-Elysées "aura un gros effet sur l'élection présidentielle"

Donald Trump en est persuadé : l'attentat commis contre des policiers, jeudi 20 avril au soir, sur les Champs-Elysées à Paris, "aura un gros effet sur l'élection présidentielle" française. Le président américain a fait ce commentaire, au lendemain de l'attaque, vendredi, sur son compte Twitter. "Le peuple français n'acceptera pas cela très longtemps", a-t-il encore estimé.

Another terrorist attack in Paris. The people of France will not take much more of this. Will have a big effect on presidential election!