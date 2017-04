DIRECT. Attentat contre des policiers à Paris : François Hollande convoque un conseil de défense

Ce qu'il faut savoir

Au lendemain de l'attentat qui a tué un policier, sur les Champs-Elysées, à Paris, les enquêteurs poursuivent leurs investigations, vendredi 21 avril, à deux jours du premier tour de l'élection présidentielle, placée sous haute surveillance. François Hollande réunit un conseil de défense, vendredi à 8 heures.

Un policier tué, deux autres blessés. Un policier a été tué, et deux de ses collègues ont été blessés, dont l'un grièvement, mais ses jours ne sont plus en danger. Une touriste "qui passait par là" a également "été légèrement touchée", selon le procureur de la République de Paris, François Molins. L'assaillant a été abattu "par des tirs de riposte".

L'assaillant identifié et connu des services de police. "L'identité de l'attaquant est connue et a été vérifiée", a annoncé François Molins, qui n'a pas révélé son identité, en raison des investigations et perquisitions en cours. Le groupe Etat islamique a revendiqué l'attentat, attribué à "Abu Yussef le Belge, un des combattants de l'Etat islamique", selon l'organe de propagande du groupe.

La campagne électorale bouleversée. Marine Le Pen, François Fillon et Emmanuel Macron ont annulé leurs derniers déplacements de campagne prévus vendredi, mais prendront tous la parole. De son côté, Benoît Hamon a estimé auprès de l'AFP que "ce serait une grave erreur de tomber dans la peur et de mettre entre parenthèses le débat démocratique". Il a annulé un déplacement à Evry, mais maintenu une prise de parole dans le Tarn. La campagne officielle s'achève à minuit, vendredi, les médias n'ayant plus le droit de publier ou de diffuser sondages ni déclarations des candidats jusqu'à dimanche 20 heures, lorsque les premiers résultats seront annoncés.