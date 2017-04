Attentat des Champs-Elysées : "On va repartir sur le terrain sans oublier Xavier", déclare le policier qui a tué l'assaillant

"J'espère que Xavier n'a pas souffert." Après avoir avoir été reçu au ministère de l'Intérieur, lundi 24 avril, en compagnie des trois autres policiers pris pour cible par Karim Cheurif, le chef d'équipage de police qui a abattu l'assaillant a témoigné dans les colonnes du Parisien. Il raconte avoir "donné l'ordre à chacun de sortir" après les premiers coups de feu qui ont mortellement touché Xavier Jugelé. "Si on avait été à l'intérieur, on serait tous morts", explique le policier de 44 ans. Cet ancien du Raid a ensuite "vidé" son chargeur et abattu l'assaillant alors que celui-ci faisait le tour du véhicule de police dans lequel ils se trouvaient quelques instants plus tôt.

Nous sommes toujours là pour protéger et servir cette France qu’on aime. Ne vous y trompez pas : on va repartir sur le terrain. Sans jamais oublier Xavier. Sa mémoire vivra à travers nous. Les terroristes n’atteindront pas notre moral. Le policier qui a tué Karim Cheurfi dans "Le Parisien"

Les quatre policiers de la 32e compagnie de la direction de l'ordre public et de la circulation visés par Karim Cheurfi ont été reçus lundi matin par Matthias Fekl à la place Beauvau, selon une source syndicale de franceinfo. Un hommage national sera rendu à Xavier Jugelé devant la préfecture de police de Paris, mardi 25 avril, à 11 heures, en présence de François Hollande. Le chef de l'Etat a par ailleurs invité les deux finalistes de la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, à cette cérémonie.