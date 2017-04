Attaque sur les Champs-Elysées : la préfecture ouvre un registre de condoléances pour le policier tué

Les hommages se poursuivent deux jours après l'attentat contre des policiers sur les Champs-Elysées à Paris. La préfecture de police a ouvert un registre de condoléances afin de recueillir les messages pour saluer la mémoire de Xavier Jugelé. Ce policier de 37 ans, a été tué, jeudi 20 avril, par Karim Cheurfi.

Xavier Jugelé était membre de la 32e compagnie de la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police de Paris. Il était également membre du Flag !, l'association des policiers et gendarmes LGBT (Lesbiennes, gays, bi et trans).

Entre 70 et 100 policiers se sont réunis, vendredi soir, place du Trocadéro à Paris. Ce rassemblement a été organisé par des membres de l'association "Mouvement des policiers en colère".