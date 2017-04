Après l'attaque sur les Champs-Elysées, les internautes partagent des #BellesChoses sur Twitter

Une fusillade. Des sirènes. Les Champs-Elysées bouclés. Une nouvelle fois, la frayeur a saisi de nombreux citoyens, parisiens ou non, jeudi 20 avril, après l'attaque qui a visé des policiers sur la célèbre avenue de la capitale. Pour compenser, certains internautes ont commencé à partager des messages agrémentés du hashtag #BellesChoses, sur Twitter.

Tout est parti du compte d'Adrienne Charmet, militante des libertés numériques, qui a publié une photo d'une plage de Lettonie, accompagnée de l'invitation : "Partageons des belles choses".

Contactée par franceinfo, la militante dit avoir "juste" eu "envie de partager des belles choses (d'abord sur Mastodon, ensuite sur Twitter) à l'heure où les réseaux sociaux se sont emballés entre panique, infos pas fiables et récupérations douteuses", et insiste sur le côté désintéressé de son idée spontanée. "Cela vient de conversations avec des gens qui me disaient le bien que ça leur faisait quand on partage de la beauté dans des moments difficiles", ajoute-t-elle.

Un sentiment vérifié en direct puisque de nombreux internautes, touchés, lui ont emboîté le pas. Animal de compagnie, plat préféré… Franceinfo a sélectionné de jolies choses qu'ils ont choisi de partager.

Ils ont opté pour les paysages de rêve

L'Ilet Gosier en Guadeloupe, un coucher de soleil à Stockholm (Suède), la côte sauvage près de Royan (Charente-Maritime)… C'est un mini-tour du monde que les internautes ont proposé sur Twitter sous le hashtag #BellesChoses.

#BellesChoses Un coucher de soleil flamboyant sur Stockholm pic.twitter.com/lnMXTIK1QJ — Paul Aveline (@PaulAveline) 20 avril 2017

#belleschoses la côte sauvage près de Royan pic.twitter.com/RySrQWcQlJ — Emmanuel Domenach (@EDomenach) 20 avril 2017

Le mur païen autour du mont st odile. #BellesChoses pic.twitter.com/KtHgPdMvUd — PY (@pynoret) 21 avril 2017

PortoVenere la semaine dernière pendant mes vacances en Italie. #BellesChoses pic.twitter.com/cPVNXutfAO — Olivier Miss (@olivierfroggy) 21 avril 2017

Ils ont choisi leur plat préféré

Un chocolat, une pâtisserie, un morceau de fromage… Il y a aussi des internautes gourmands sous le hashtag #BellesChoses.

Du chocolat pour panser les plaies au moral. "S'unir pour résister" #BellesChoses pic.twitter.com/BXKGB6QzGm — Thomas Astruc (@Thomas_Astruc) 20 avril 2017

Ils ont préféré des photos de Paris

Des internautes ont choisi de rendre hommage en photos à la capitale française une nouvelle fois touchée par le terrorisme.

Elle est belle la France. Soyons forts les amis. #BellesChoses pic.twitter.com/JPnq2lBtv1 — #Sanversallday φ (@BringLexaBackk) 20 avril 2017

#BellesChoses Parce que nous​ ne devons jamais céder à la peur et qu'il vaut mieux poster de belles choses ! ❤ Merci @AdrienneCharmet pic.twitter.com/DDYuVihrWn — Maître Pandavocate (@Pandavocate) 20 avril 2017

Ils ont mis le sport à l'honneur

Des footballeurs, un torero… D'autres internautes ont profité de l'initiative pour rendre hommage à leurs sportifs favoris.

Ils ont été inspirés par les fleurs et les animaux

Le mot-dièse #BellesChoses est aussi l'occasion pour certains de se promener dans les jardins. Et de célébrer leurs animaux de compagnie.