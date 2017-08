DIRECT. Attaque contre des militaires à Levallois-Perret : le suspect a passé la nuit à l'hôpital

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LEVALLOIS

: Tout simplement parce que c'est la loi, . Le principe de la présomption d'innocence, selon lequel un individu n'est pas considéré comme coupable avant d'avoir été déclaré comme tel par un tribunal, est au cœur de notre droit. On le retrouve dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et à ce titre, il a valeur constitutionnelle. Par ailleurs, les enquêteurs eux-même n'ont pas établi avec certitude que l'homme interpellé soit bien le conducteur du véhicule lorsque les militaires ont été percutés hier matin, même si il s'agit de l'hypothèse privilégiée.



: Pourquoi ne pas nous dire tout de suite si l'homme arrêté est l'auteur du crime d'hier ? C'est simple non ? Si c'est lui c'est écrit en gros sur son pare-chocs... l'info est un peu tronquée souvent, malheureusement.