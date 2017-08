Attaque contre des militaires à Levallois-Perret: ce que l'on sait du suspect

Son interpellation a été "musclée". L'homme suspecté d'avoir renversé six militaires de l'opération Sentinelle, dans la matinée du mercredi 9 août, à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), a été arrêté quelques heures plus tard à bord d'une voiture de location à Leulinghen-Bernes (Pas-de-Calais). Pas moins de 300 policiers ont été mobilisés pour le retrouver. L'homme de 36 ans, blessé par cinq balles au cours de son arrestation, a été transféré au centre hospitalier de Lille (Nord), où il a passé la nuit de mercredi à jeudi. Que sait-on de ce suspect et de son interpellation ? Quels sont ses antécédents judiciaires ? Franceinfo résume ce que l'on sait de cet homme.

Que sait-on de l'identité du suspect ?

L'homme interpellé est "à ce stade" considéré comme le suspect "principal" de l'attaque de Levallois-Perret, a déclaré le Premier ministre, Edouard Philippe. Agé de 36 ans, il est né en Algérie et vient de Sartrouville (Yvelines), selon Le Parisien. En situation régulière, il vit actuellement à Bezons, dans le Val-d'Oise. L'homme travaille comme manutentionnaire pour une enseigne alimentaire et est également chauffeur de VTC, rapporte RTL. Selon ses voisins, interrogés par franceinfo, le suspect ne montrait pas de signes de radicalisation.

L'homme a-t-il des antécédents judiciaires ?

Selon Le Figaro, le suspect de l'attaque de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) n'a jamais été condamné en France. Il était inconnu des services de renseignement, mais connu des services de police. Le quotidien rapporte que l'homme a été fiché en 2009 pour infraction à la législation sur les étrangers (ILE), après avoir été contrôlé sans document administratif. Interrogée par Le Figaro, une source indique que "sa situation a été régularisée depuis". Par ailleurs, le suspect "n'était pas fiché S", précise une autre source proche du dossier dans Le Parisien. "Son dossier dans les archives de la police est fort de quelques antécédents judiciaires de petite délinquance", poursuit cette personne.

Comment s'est déroulée son arrestation ?

Après plusieurs heures de traque, l'homme a été interpellé sur l'autoroute A16 près de Marquise, entre Boulogne et Calais. L'intervention s'est déroulée en début d'après-midi. Plusieurs dizaines de policiers cagoulés, accompagnés de camions de pompiers et d'ambulances, étaient présents sur les lieux. Un policier a été blessé dans l'opération. Le suspect, qui n'était pas armé mais a tenté de s'enfuir, a reçu cinq balles au cours de son interpellation. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Le Parisien rapporte également que plusieurs perquisitions se sont déroulées au domicile du suspect et de membres de son entourage mercredi en milieu d'après-midi à Bezons. "Une personne est toujours recherchée ce soir, les enquêteurs veulent également savoir si d'autres personnes se trouvaient dans la voiture" précise un journaliste de France 2. Selon le reporter, le suspect interpellé n'a pas loué la voiture BMW noire qu'il conduisait.

Où se trouve le suspect ?

L'homme a été placé en garde à vue après son interpellation, mais celle-ci a été "rapidement levée". Selon une source judiciaire, son état de santé du fait de ses blessures par balle "ne permettait pas qu'il soit entendu". Le suspect a été par la suite transféré au centre hospitalier de Lille (Nord), où il se trouve toujours après y avoir passé la nuit. "Le suspect est arrivé dans un important convoi", rapporte un journaliste de France 3 présent sur place. "C'était très impressionnant avec des motards, des policiers encagoulés, lourdement armés. (...) Un périmètre de sécurité a été mis en place", précise-t-il.