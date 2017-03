VIDEO. Attentat de l'Hyper Cacher : les images inédites de François Hollande réconfortant le frère d'une des victimes

Ce sont des images inédites et fortes, filmées le 11 janvier 2015 par l'ancien député socialiste Julien Dray. On y voit François Hollande prendre dans ses bras le frère d'une des quatre personnes tuées dans l'attentat de l'Hyper Cacher, deux jours plus tôt.

Un moment chargé d'émotion révélé et diffusé, pour la première fois, vendredi 10 mars dans l'émission "C à vous", sur France 5. Anne-Sophie Lapix recevait le documentariste Jean-Michel Djian, venu présenter son nouveau long format : François Hollande, le mal-aimé. Un documentaire retraçant le quinquennat du chef de l'Etat, diffusé lundi 13 mars sur France 3 et disponible en avant-première sur franceinfo.

"Maintenant, c'est à toi de vivre pour ton frère"

"J'ai une séquence extraordinaire, que j'ai filmée par hasard dans la Synagogue de la victoire, au soir des grandes manifestations du dimanche", explique Julien Dray. "C'est une séquence terrible où il [François Hollande] parle au jeune, se souvient l'ancien député socialiste.On est dans l'intégralité totale d'un personnage qui vit ce drame." On entend ainsi le président murmurer au jeune homme : "Maintenant, c'est à toi de vivre pour ton frère."