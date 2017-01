EN IMAGES. Deux ans après l'attentat contre "Charlie", dix citations de Cabu, Charb, Wolinski et Tignous à ne pas oublier

En une fraction de secondes, la France a perdu cinq de ses plus grands dessinateurs de presse. Cabu, Charb, Wolinski, Honoré et Tignous font en effet partie des douze personnes assassinées, le 7 janvier 2015, lors de l'attaque terroriste perpétrée au siège du journal satirique Charlie Hebdo, à Paris. Leur crime : avoir défendu sans relâche, semaine après semaine, numéro après numéro, la liberté d'expression et la liberté de la presse.

En relisant ou réécoutant quelques-unes de leurs interviews, franceinfo a sélectionné dix citations, signées Cabu, Charb, Wolinski et Tignous. Dix citations qui donnent à réfléchir sur la démocratie, la liberté, l'humour, le second degré et la caricature. Dix citations à ne pas oublier.