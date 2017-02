VIDEO. Affaire Théo : incidents en marge d'une manifestation contre les violences policières à Bobigny

Vitres cassées, gaz lacrymos et un camion-régie RTL incendié... des incidents ont éclaté, samedi 11 février, à Bobigny (Seine-Saint-Denis) en marge d'un rassemblement de centaines de personnes réclamant "justice pour Théo", victime d'un viol présumé lors d'une interpellation.

Encadrés par des forces de police déployées massivement, les manifestants, dont de nombreux jeunes, se sont réunis devant le tribunal de cette ville de Seine-Saint-Denis. Bobigny est à seulement une dizaine de kilomètres d'Aulnay-sous-Bois, la ville où le jeune homme de 22 ans a été brutalement interpellé le 2 février dans sa cité des 3.000.

Une dispersion en début de soirée

Après plus d'une heure de manifestation, des policiers postés sur une passerelle au-dessus du lieu du rassemblement ont reçu des projectiles lancés par des manifestants. Des cris, des bruits de pétards et des mouvements de foule ont suivi. Des casseurs s'en sont pris, notamment à coups de pieds, à des vitres d'immeubles, à des abribus et au mobilier urbain. Une camionnette siglée RTL a aussi été incendiée.

Des effectifs de police ont dû intervenir pour porter secours à une jeune enfant se trouvant dans un véhicule en feu, précise également la préfecture de police de Paris. Alors que les policiers tiraient des grenades de gaz lacrymogènes, les manifestants ont commencé à se disperser en début de soirée.

Ces "débordements violents" ont été "fermement" condamnés par le président de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel (PS), précisant que "certains bâtiments du Conseil départemental" ont aussi été "visés".

