Théo remercie ses soutiens dans une vidéo sur Facebook

"Aujourd'hui, je suis sorti de l'hôpital et grâce à dieu, je suis sorti sur mes deux jambes." Théo, le jeune homme de 22 ans grièvement blessé lors d'une violente interpellation à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), remercie ses soutiens dans une vidéo postée sur Facebook, jeudi 16 février.

"Je tenais à faire une vidéo pour vous dire un très très grand merci à chacun d'entre vous, dans toutes vos lettres que vous m'avez écrit, que ce soit sur Facebook, via les messages, via ma famille, via mes amis ça m'a fait un très très grand plaisir et ça m'a donné beaucoup de force", déclare le jeune homme assis sur un canapé, aux côtés de sa mère et de l'une de ses sœurs.

"C'est toutes vos visites qui m'ont tenu debout, c'est tout ce que vous avez fait pour moi pendant cette convalescence qui a fait qu'aujourd'hui, je suis parmi vous et que je puisse m'exprimer à travers cette vidéo", poursuit le jeune homme, précisant avoir vu "beaucoup de messages [de soutien] de l'étranger".

"Je suis encore très très fatigué"

Théo revient également sur son état de santé, indiquant qu'il avait préféré quitter l'hôpital ne supportant pas l'ambiance qui y régnait. "Je suis encore très très fatigué. La blessure n'est pas encore guérie", déclare-t-il.

Mais il compte bien se remettre : "Je vais me reposer et je vais essayer de donner de mes nouvelles le plus souvent possible. Et lorsque j'irai mieux, je ferai le nécessaire pour répondre à tous vos courriers."