Quatre mois après sa violente interpellation, Théo se sent "comme sur un parking, en attente"

"Depuis quatre mois, je ne dors plus que par tranche de vingt à trente minutes. Je ne peux plus faire grand-chose." C'est ainsi que Théo évoque son quotidien, quatre mois après avoir été victime d'une violente interpellation policière à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), le 2 février dernier. Le jeune homme de 22 ans s'exprime en longueur dans L'Obs, samedi 17 juin.

Son témoignage est édifiant. Encore convalescent et marqué par cet épisode, il n'a pas pu reprendre le sport, qui occupait une place importante dans sa vie d'avant. "Le foot était la passion de ma vie. J’ai tenté d’en refaire, mais ma blessure me tirait trop et m’a fait souffrir au bout de quelques minutes à peine."

J’ai essayé de remonter sur mon vélo, mais j’ai eu trop mal. Théo L'Obs

"Que les quatre policiers soient condamnés"

Aujourd'hui, il se sent "comme sur un parking, en attente", sans "aucun projet." Il raconte être retourné sur les lieux de l'interpellation, mais la présence de policiers lui fait toujours ressentir une "petite décharge".

Le garçon dit attendre beaucoup de la justice française : "Je veux aujourd’hui que les quatre policiers qui m’ont torturé, battu, insulté, enfoncé une matraque dans les fesses, soient condamnés pour les actes barbares qu’ils m’ont fait subir", "je veux que cette affaire ait un sens.". Sinon, "qu’on ne vienne plus me parler d’un pays des droits de l’homme."