Fillette sauvée des flammes à Bobigny : "La police était à 30 mètres, c'est moi qui ai sorti la petite de là"

La préfecture de police de Paris se rétracte. Elle avait annoncé, dans un communiqué, que les forces de police avaient dû extraire une petite fille d'une voiture en feu, lors des incidents qui ont éclaté en marge du rassemblement pour Théo, à Bobigny, samedi soir.

Dimanche 12 février, la préfecture donne une autre version. Sur son compte Twitter, elle "salue le courage du jeune homme qui a sorti la fillette de la voiture en feu."

#manifestation #bobigny La préfecture de police salue le courage du jeune homme qui a sorti, hier, la fillette de la voiture en feu. — Préfecture de police (@prefpolice) 12 février 2017

La mère "tétanisée"

"C'est moi qui ai sauvé cette petite de six ans", témoigne Emmanuel Toula sur franceinfo. Ce jeune homme de 16 ans faisait partie des 2 000 manifestants. Il explique qu'ils ont été encerclés dans une rue quand la situation a commencé à dégénérer. "A ce moment-là, je vois des jeunes qui commencent à mettre le feu à une poubelle, raconte-t-il. Pas loin, il y a une petite voiture avec une famille à l'intérieur, et je vois que les jeunes, cagoulés et encapuchonnés, mettent la poubelle juste devant le capot de la voiture."

"La jeune mère est complètement tétanisée, poursuit le jeune homme. Elle prend son petit garçon de 2 ans dans ses bras, sort de la voiture, mais oublie sa petite fille. Je vois que de la fumée sort du capot et les casseurs tentent de retourner la voiture. "

Personne autour n'essaie d'agir. La police était à 30 mètres, en train de nous gazer. C'est la seule chose qu'elle faisait. Emmanuel Toula à franceinfo

Emmanuel Toula décide alors de prendre son "courage à deux mains". Il explique qu'il parvient à extraire la petite de la voiture avant qu'elle ne prenne totalement feu. "Je fais quelques mètres et là, il y a une explosion, d'un mortier sans doute, juste à côté de moi. Je ne sais pas s'ils me visaient, mais les policiers ont clairement vu que j'étais avec une petite dans les bras, se souvient-il.

"Je n'essaie pas de m'accaparer le mérite, tel un héros, poursuit Emmanuel Toula. Il y a des forces de police qui doivent exercer leur métier, ça vous met les boules. Aucun policier n'a agi."