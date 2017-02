DIRECT. Affaire Théo : plusieurs manifestations de soutien à Paris et dans toute la France

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #AULNAY

: "Respectez la police autant qu'elle vous respecte."



C'est ce qu'a lancé le ministre de l'Intérieur lors d'une rencontre avec des jeunes du quartier Saint-Jacques, classé en zone de sécurité prioritaire (ZSP), à Perpignan (Pyrénées-Orientales), après une visite rapide du commissariat de quartier.



: Comme l'indique un journaliste de Libération sur Twitter, les rangs sont clairsemés pour l'instant, place de la République, où un rassemblement doit débuter dans les minutes qui viennent pour soutenir Théo, ce jeune de 22 ans qui accuse un policier de l'avoir violé avec sa matraque.

: En vue de la manifestation prévue à 15 heures place de la République en soutien à Théo, la préfecture de police de Paris conseille sur Twitter aux automobilistes de contourner la zone.

: Il est 14 heures, on refait le point sur l'actu pour ceux qui nous rejoignent :



• La circulation est toujours dense en milieu de journée dans les Alpes, où se croisent les vacanciers de la zone A et de la zone B, avec un pic de bouchons cumulés qui a atteint 235 km, selon Bison Futé.



Craignant des débordements, le préfet de police de Paris a interdit dans le périmètre de la manifestation de soutien à Théo, place de la République, la vente à emporter et la détention de boissons alcoolisées ou conditionnées dans un contenant en verre. Elles sont susceptibles d'être utilisées comme projectiles contre les forces de l'ordre.



Le vice-président américain, en mission pour Donald Trump à la Conférence sur la sécurité de Munich, a assuré que son pays restait "le plus grand allié" de l'Europe. Mike Pence a évoqué un engagement "inébranlable" destiné à rassurer des Européens désorientés par le nouveau locataire de la Maison Blanche.



Cet après-midi, nous connaîtrons le nom du nouveau président de la Fédération française de tennis. La campagne qui a duré plus d'un an a beaucoup de traits communs avec un épisode d'House of Cards : menaces, piratages et coups bas. Récit.



: Comme l'indique un journaliste de franceinfo sur Twitter, les forces policières sont déjà très visibles place de la République, où un rassemblement de soutien à Théo est prévu à partir de 15 heures.

: Dans un communiqué, la présidente du FN, Marine Le Pen, demande "l'interdiction des manifestations contre les violences policières" programmées dans l'après-midi à Paris et dans plusieurs villes de France en lien avec l'affaire Théo. Le député LR Eric Ciotti a lui aussi réclamé "l'interdiction" de la manifestation parisienne "contre les pseudo-violences policières".

: La manifestation en soutien à Théo, ce jeune de 22 ans qui accuse un policier de l'avoir violé avec sa matraque, a commencé à Poitiers (Vienne). Selon La Nouvelle République, près de 200 personnes défilent dans la rue contre ces violences policières présumées.

: On les surnomme les "bœuf-carottes", car ils sont réputés pour faire "mijoter" leurs collègues lors des auditions. Les agents de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) veillent au respect des règles au sein des différents services de la police nationale. Qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils "craints" par la police et critiquée dans l'affaire Théo ? Eléments de réponse dans cet article.





(PATRICK KOVARIK / AFP)



: Il est midi, voici un nouveau point sur l'actu :



• Le maintien de la candidature de François Fillon est "une folie pour la droite", estime Henri Guaino. L'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy était l'invité de franceinfo, ce matin, dans le "8h30 Politique".



• La circulation est difficile aujourd'hui dans les Alpes, noire dans le sens des départs et rouge dans celui des retours. Ce week-end marque le début des vacances de la zone A ainsi que la fin des congés de la zone C et de la première semaine de la zone B.





Le Cran, la LDH, le Mrap, SOS Racisme, la CGT et la FSU appellent à un rassemblement place la République à 15 heures à Paris "pour Théo et les autres victimes" de violences policières présumées. D'autres rassemblements auront également lieu dans plusieurs villes françaises.



• Un incendie a provoqué l'explosion de 2 000 à 3 000 bouteilles de gaz sur le site d'une société de transports, à Jonquières, dans le Vaucluse. Aucun blessé n'est à déplorer.

: Les violences policières présumées à Aulnay ont braqué les projecteurs sur les "BST", version plus musclée de la police de proximité de l'ère Jospin. J'ai enquêté sur ces brigades spécialisées de terrain, au cœur de la tourmente.





(JEAN-PIERRE CLATOT / AFP)



: Selon nos confrères de France 3 Normandie, quatorze personnes ont été interpellées hier à Rouen, après des débordements en marge du troisième rassemblement en soutien à Théo, ce jeune de 22 ans qui accuse un policier de l'avoir violé avec sa matraque.

: Voici le premier point sur l'actualité de la journée :



• Un incendie a provoqué l'explosion de plusieurs dizaines de bouteilles de gaz sur le site d'une société de transports, à Jonquières, dans le Vaucluse. Aucun blessé n'est à déplorer.



• Le Sénat américain a confirmé un climatosceptique à la tête de l'Agence de protection de l'environnement. Scott Pruitt a initié ou s'est joint à plus d'une douzaine de procès contre l'Agence de protection de l'environnement, aux côtés d'industriels et de lobbyistes.



• Monaco, leader de Ligue 1, a cédé le nul sur la pelouse du relégable Bastia (1-1), en ouverture de la 26e journée de Ligue 1.