DIRECT. Affaire Théo : des heurts éclatent lors d'une manifestation de lycéens à Paris

Ce qu'il faut savoir

Des heurts ont éclaté, jeudi 23 février, lors d'une manifestation de lycéens non autorisée, place de la Nation à Paris. Au moins seize établissements sont bloqués, douze autres sont également perturbés, d'après le rectorat de Paris, contacté par franceinfo. Ces rassemblements ont lieu pour protester contre les violences policières après le viol présumé de Théo, dont l'interpellation début février à Aulnay-sous-Bois a ravivé des tensions en banlieue.

Une manifestation non autorisée. Un rassemblement, non-autorisée, est prévu en fin de matinée place de la Nation à Paris. "Toute incitation ou participation à un attroupement non déclaré engage votre responsabilité morale et juridique", avertit la préfecture de police de Paris sur Twitter.

Des heurts avec la police. Environ un millier de manifestants place de la Nation participent à ce rassemblement, selon le journaliste de franceinfo sur place. Lequel tourne à l'affrontement. Sur l'avenue Philippe-Auguste, un groupe habillé de noir, cagoulé, a provoqué la police. Les forces de l'ordre ont répliqué avec des gaz lacrymogènes.

Feux de poubelles et échauffourées. La police est intervenue au lycée Voltaire, dans le 11e arrondissement de Paris. Des grenades lacrymogènes ont répondu à des jets de projectiles. Et plusieurs poubelles ont été incendiées devant cet établissement, entraînant l'intervention des pompiers.

Plusieurs interpellations. Neuf lycéens ont été placés en garde à vue mercredi après des incidents survenus lors d'un rassemblement contre les violences policières devant un lycée à Clichy (Hauts-de-Seine), selon une source policière. A Rouen, la manifestation contre les violences policières a donné lieu à des échauffourées et conduit à 18 interpellations.