Affaire Théo : un policier menacé de mort, le ministère de l'Intérieur saisit la plateforme de signalement Pharos

Le ministère de l'Intérieur a saisi la plateforme Pharos à la suite de la diffusion de l'identité d'un policier, confondu avec l'homme mis en examen pour viol dans l'affaire Théo, a appris franceinfo, vendredi 10 février, d'une source policière. Certains internautes ont proféré des menaces de mort à l'encontre du fonctionnaire.

Appels à la haine, à la violence? Ces actes sont punissables! Sur les #RS, adoptez un comportement responsable ! Un seul réflexe➡️ #Pharos pic.twitter.com/UATUJBEi3p — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) 10 février 2017

Un nom avait circulé ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Il avait même figuré en tête des recherches en France. Pour autant, il ne s'agit pas du policier qui a porté le coup de matraque à l'encontre du jeune homme de 22 ans, à Aulnay-sous-Bois la semaine dernière.

La plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements (Pharos) a été lancée en 2009. Elle a pour mission de recueillir, traiter et rediriger les signalements faits par des particuliers et des fournisseurs d'accès à Internet.