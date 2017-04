Après Mediapart et "Le Canard enchaîné", le "Journal du dimanche" également visé par des menaces de mort

A l'instar de Mediapart et du Canard enchaîné, le Journal du dimanche a aussi été la cible de menaces de mort, rapporte Le Monde mardi 11 avril. Laurent Valdiguié , le rédacteur en chef de l'hebdomadaire, a posté une photo sur Twitter montrant une lettre signée d'un mystérieux "Collectif d'épuration 2J". En tête du courrier, un dessin de cercueil porte les initiales du journaliste.

Une balle de fusil de calibre 22 accompagne la lettre. "En ouvrant l'enveloppe, on en sourit de cette petite balle qui glisse, a commenté Laurent Valdiguié sur Twitter. Après, on s'en attriste. Comme un signe de plus de ces temps déréglés." Le rédacteur en chef du JDD a fait savoir au Monde qu'il avait porté plainte auprès de la brigade de répression de la délinquance contre la personne.

Le PNF a reçu des courriers similaires

La BRDP de Paris était déjà en charge d'une enquête en flagrance pour "menaces de mort", ouverte par le parquet de Paris, jeudi 6 avril. Outre les rédactions de Mediapart et du Canard enchaîné, quatre magistrats du parquet national financier ont reçu des lettres de menaces similaires. Selon Mediapart, il s'agirait d'Eliane Houlette, la patronne du parquet national financier, et des trois juges chargés d'instruire l'affaire Fillon.