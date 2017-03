DIRECT. Coups de feu dans un lycée de Grasse : au moins un blessé, un jeune homme interpellé et d'éventuels complices recherchés

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GRASSE

• Des coups de feu ont été tirés dans le lycée Tocqueville, à Grasse (Alpes-Maritimes). Un jeune homme a été interpellé. Suivez la situation dans notre direct.





• Une personne a été blessée dans l'explosion d'un courrier piégé au bureau du FMI, à Paris.





: Des informations contradictoires nous parviennent de différentes sources locales. Le suspect interpellé pourrait avoir agi seul, selon une source policière locale jointe par franceinfo, alors que les enquêteurs avaient initialement émis l'hypothèse d'une seconde personne en fuite.

: Un numéro d'urgence a été mis en place pour les proches et les familles. Il s'agit du 04 93 72 22 22, indique la Protection civile du département des Alpes-Maritimes.

: La journaliste de France 3, Sophie Neumayer, indique que le lycéen interpellé était inconnu des services de police. "Le suspect aurait consulté des sites internet évoquant des tueries dans les écoles américaines avant de passer à l'acte", ajoute-t-elle.

: La ministre de l'Education nationale, Najat Vallaud-Belkacem, se rend sur place, a indiqué le ministère sur Twitter.

: Selon une source policière locale, les deux jeunes se sont introduits dans le lycée. Il y a eu deux blessés : le proviseur adjoint a été blessé à la main par arme blanche, et un élève à la tête mais on ne connaît pas la nature de sa blessure.

: Selon des informations d'Audrey Goutard, journaliste à France 2, l'individu interpellé à Grasse est un élève du lycée, âgé de 17 ans. Il est inconnu des services de police. Il était armé d'un fusil, d'un pistolet, d'un revolver et de deux grenades. On ne sait toutefois pas si ces armes étaient toutes opérationnelles.

: Après les coups de feu, il y a eu un mouvement de panique dans le lycée. Une cinquantaine d'étudiants se sont réfugiés dans un supermarché Leclerc proche, a indiqué à franceinfo un agent de sécurité du magasin, qui a ensuite fermé l'enseigne.

: D'après la mairie de Grasse (Alpes-Maritimes), deux élèves sont entrés armés et ont voulu tirer sur un élève. Le proviseur s'est interposé et a été blessé. L'un des deux élèves a été interpellé et l'autre est encore en fuite.

: Un tireur lourdement équipé d'armes à feu et d'une arme blanche a pénétré dans l'établissement. Il y a au moins un blessé, le proviseur. D'éventuels complices sont encore recherchés.

: Un homme a été interpellé, après des coups de feu au lycée Alexis-de-Tocqueville de Grasse (Alpes-Maritimes), a appris franceinfo auprès de sources proches du dossier.

: Sur Twitter, le recteur de l'Académie de Nice annonce la création d'une cellule de crise et le confinement de tous les établissements scolaires de Grasse, où des coups de feu ont été entendus au lycée Alexis-de-Tocqueville.

: "J'ai entendu des lycéens courir dans la rue, il y a une petite heure. Je pensais d'abord à du simple chahut, mais en m'approchant de la fenêtre, j'ai vu des élèves escalader les murs du lycée pour s'enfuir. Certains m'ont parlé de coups de feu."



Interrogé par franceinfo, un commerçant raconte que la rue du lycée Alexis-de-Tocqueville est entièrement bouclée. "Le Raid vient d'arriver", précise-t-il.

: "J'étais en cours d'anglais, on a entendu un coup. On ne pensait pas que c'était une attaque. On a eu le réflexe de se mettre sous la table. Je suis allée fermer les fenêtres et un gars m'a regardée dans les yeux. Il avait l'air d'un étudiant, pas très grand. Il a tiré en l'air et il est parti en courant. Nous sommes restés dans les salles et les policiers ont vidé les deux étages."



Une lycéenne livre quelques éléments à franceinfo. "Là, je redescends", confie-t-elle, encore choquée.

: Voici des images du lycée Alexis-de-Tocqueville, à Grasse (Alpes-Maritimes), où des coups de feu ont été entendus.











(GOOGLE STREET VIEW)

: Sur l'application mobile SAIP, le système d'alerte et d'information des populations, une alerte attentat a été déclenchée. "Abritez-vous. Ne vous exposez pas", conseille l'application.









: Contacté par franceinfo, un commerçant situé à proximité immédiate du lycée de Grasse raconte avoir entendu "une grosse détonation, de type coups de feu", aux environs de 12h20. "Depuis, toute la rue est bouclée : les pompiers sont là, les forces de l'ordre, casquées, aussi. J'ai vu des lycéens sortir précipitamment de l'établissement, mais certains sont encore sur place", explique-t-il

: Plusieurs coups de feu ont été entendus dans le lycée Alexis-de-Tocqueville, à Grasse (Alpes-Maritimes).