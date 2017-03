Allemagne : une médaille en or de 100 kg volée dans un musée berlinois

C'est un objet qui ne passe pourtant pas inaperçu. Une gigantesque médaille en or pur pesant 100 kg et estimée à 3,7 millions d'euros a été volée, lundi 27 mars, au Musée de Bode dans le centre-ville de Berlin, a annoncé la police. Les malfaiteurs ont utilisé une échelle sur une voie ferrée située à proximité du musée et se sont introduits vers 3h30 dans le bâtiment. Le trafic des lignes de trains de banlieue berlinois a été interrompu pour permettre aux enquêteurs de relever de premiers indices.

Heute Morgen, gegen 3:30 Uhr wurde bei einem Einbruch in das #Bodemuseum in #Mitte eine einzigartige Goldmünze gestohlen.

1/3

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 27 mars 2017

53 cm de diamètre et 3 cm d'épaisseur

Selon les médias allemands, il s'agit de la pièce appelée "Big Mapple Leaf" (grande feuille d'érable), une médaille commémorative frappée par la Monnaie royale canadienne en 2007. La pièce, sur laquelle figure un portrait de la reine Elizabeth II d'Angleterre, mesure 53 cm de diamètre et 3 cm d'épaisseur.

Le Musée de Bode, célèbre pour ses sculptures et son "cabinet des médailles", est situé en plein centre de la capitale allemande, sur "l'île aux Musées", cœur culturel de l'ancien Berlin-est classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1999.