Un homonyme de Mohamed Merah réclame 100 000 euros à M6.

Il s'appelle aussi Mohamed Merah mais n'a rien à avoir avec le terroriste qui a tué sept personnes à Toulouse et Montauban, en mars 2012. Pourtant quelques jours après ces attentats, sa photo apparaissait dans le magazine de M6, "66 minutes". La chaîne s'est trompée et a utilisé une photo, de l'homonyme du terroriste, récupérée sur Facebook. L'homonyme de Mohamed Merah, qui réside lui dans le nord de la France, réclame à M6 100 000 euros de dommages pour "violation de sa vie privée et de son droit à l'image", rapporte BFMTV jeudi 5 janvier.

Une décision de justice en attente

"Cette erreur a eu des conséquences dramatiques. L’image de mon client a fait le tour du monde sur internet. Elle fut reprise par tous les médias mondiaux jusqu’en Chine. Mon client a été contraint de se cacher chez sa mère, cela a duré plusieurs semaines", explique à BFM l'avocat Loïc Bussy.

La justice a donné raison à Mohamed Merah en mai 2015, signale BFM. Mais finalement la cour d'appel de Douai a cassé le jugement pour une raison de forme. Le tribunal de Douai va donc devoir à nouveau trancher.