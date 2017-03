DIRECT. Regardez le documentaire "Latifa, une femme dans la République" avec France 2

Latifa Ibn Ziaten est la mère d’Imad, un parachutiste de l’armée française assassiné le 11 mars 2012 à Toulouse, par Mohamed Merah. Ce documentaire poignant, réalisé par Jarmila Buzkova, retrace son parcours et son combat pour sensibiliser les jeunes au risque jihadiste. Latifa, une femme dans la République est à voir à partir de 22h55 dans "Infrarouge" sur France 2 et sur franceinfo.fr.

Sensibiliser les jeunes au risque du fanatisme

Depuis l’assassinat de son fils, Latifa Ibn Ziaten prend la parole sans relâche pour évoquer son deuil et le combat qui l’anime. En parcourant la France, dans les collèges, les associations ou encore les prisons, elle s’emploie à transmettre un message républicain, de tolérance et de lutte contre le fanatisme. "Je suis d’origine marocaine, de religion musulmane et de citoyenneté française, et je vis très bien avec les trois", ne cesse-t-elle de répéter.