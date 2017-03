WikiLeaks révèle que la CIA peut espionner via des smartphones ou des télés connectées

La CIA peut-elle transformer votre télévision en appareil d'écoute, voire prendre le contrôle à distance de votre voiture ? Selon des documents publiés mardi 7 mars par WikiLeaks, c'est le cas. Le site, spécialisé dans la révélation d'informations confidentielles, met en garde contre le risque d'une prolifération de ces "armes" informatiques qui entourent les citoyens au quotidien.

Cette fuite, qui compte près de 9 000 documents, est présentée comme provenant de la CIA. Wikileaks estime qu'il s'agit de la plus importante publication de matériels secrets du renseignement jamais réalisée.

Un porte-parole de la CIA, Jonathan Liu, n'a ni confirmé ni démenti l'authenticité de ces documents, ni commenté leur contenu.

Des appareils d'écoutes au détriment des utilisateurs

"Cette collection extraordinaire, qui représente plusieurs centaines de millions de lignes de codes, dévoile à son détenteur la totalité de la capacité de piratage informatique de la CIA", avance le site fondé par Julian Assange, qui accuse la CIA d'opérer comme l'agence de sécurité nationale (NSA), principale entité de surveillance électronique des Etats-Unis, mais avec moins de supervision.

Selon le site, ces fuites montrent que l'agence de renseignements a élaboré plus d'un millier de programmes malveillants, virus, cheval de Troie et autres logiciels pouvant infiltrer et prendre le contrôle d'appareils électroniques. Ces programmes ont pris pour cible des iPhones, des systèmes fonctionnant sous Android (Google), Microsoft ou encore les télévisions connectées de Samsung, pour les transformer en appareils d'écoute à l'insu de leurs utilisateurs, affirme WikiLeaks. La CIA s'est également intéressée à la possibilité de prendre le contrôle de véhicules grâce à leurs instruments électroniques.

En piratant les smartphones, relève le site, la CIA parviendrait ainsi à contourner les protections par cryptage d'applications à succès comme WhatsApp, Signal, Telegram, Weibo ou encore Confide, en capturant les communications avant qu'elles ne soient cryptées.

Des révélations "très très sérieuses"

Si ces documents sont vérifiés, ils pourraient considérablement gêner le renseignement américain, dont l'ampleur du système de surveillance a déjà été largement exposée par l'ancien consultant de la NSA, Edward Snowden, en 2013. Sur Twitter, ce dernier a d'ailleurs affirmé ces documents semblaient "authentiques". Mais le fait d'exploiter des failles est "imprudent au-delà des mots", estime-t-il. "Parce que n'importe quel pirate informatique peut se servir de ces vulnérabilités mises au jour par la CIA pour s'introduire dans n'importe quel iPhone dans le monde".

Ainsi, le président la commission du Renseignement à la Chambre des représentants, Devin Nunes, a affirmé que ces révélations semblaient "très très sérieuses". "Nous sommes très inquiets", a-t-il ajouté.