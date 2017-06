VIDEO. Affaire Grégory : "Comment ils ont pu vivre 32 ans comme ça ?" s'interroge la fille de Jacqueline et Marcel Jacob

Trente-deux ans après la mort du petit Grégory, son grand-oncle et sa grand-tante, Marcel et Jacqueline Jacob, ont été mis en examen vendredi 16 juin à Dijon pour enlèvement et séquestration suivis de mort, puis écroués. À Jussarupt (Vosges), leur fille unique, Valérie Delaite, témoigne pour France 3.

En froid avec eux depuis 25 ans

Elle est bouleversée et a du mal à parler de l'affaire Grégory. Elle se réveille aujourd'hui avec l'idée qu'elle est peut-être la fille de criminels. "Forcément c'est mes parents, donc s'ils ont quelque chose à voir avec cette affaire, je me dis quand même que c'est très monstrueux", confie la fille de Jacqueline et Marcel Jacob. "Je me demande même comment ils ont pu vivre 32 ans comme ça en pouvant se regarder dans une glace", ajoute-t-elle.

Valérie Delaite est la fille unique des époux Jacob. Elle avait 16 ans au moment de l'affaire et explique qu'elle ne côtoyait pas les parents de Grégory. Aujorud'hui elle a 49 ans, elle est mariée et mère de deux enfants. Une famille qui la soutient dans cette épreuve. Les mises en examen, elle les a appris en lisant la presse. Elle est en froid avec eux depuis 25 ans. Malgré tout, aujourd'hui elle veut encore croire que ses parents sont innocents.