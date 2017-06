Affaire Grégory : les époux Villemin sont "heureux et satisfaits de voir le travail colossal réalisé", selon leur avocat

Cinq personnes ont été interpellées, mercredi 14 juin, dans les Vosges, dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Grégory Villemin selon les informations du service police-justice de franceinfo. Tous sont membres de la famille de l'enfant, retrouvé mort en 1984 dans la Vologne. "C'est une belle journée pour la recherche de la vérité dans ce dossier", a réagi sur franceinfo maître Thierry Moser, l'avocat des époux Villemin depuis 1985.

franceinfo : Comment avez-vous accueilli la nouvelle de ces cinq auditions dans l'enquête sur le meurtre de Grégory Villemin ?

Thierry Moser : Je suis très satisfait du travail colossal et remarquable qui a été réalisé par les gendarmes. Je suis très confiant quant à l'issue de cette procédure, parce que nous avons des éléments divers et variés qui pourraient permettre d'aboutir à des constatations ou à des résultats très prometteurs. Je suis donc très confiant. Je crois qu'aujourd'hui est une belle journée pour la recherche de la vérité dans ce dossier. Depuis plus de 30 ans, les malheureux parents de Grégory se battent avec acharnement et persévérance. Je voudrais que leurs efforts soient enfin récompensés et que ces malheureux parents puissent aboutir à la totale élucidation de cette bien triste affaire criminelle.

Les gendarmes ont repris le dossier depuis 2009. Peut-on encore apprendre de nouveaux éléments dans cette enquête ?

Je reste prudent. Je ne crie pas victoire trop rapidement, mais je constate que les gendarmes ont travaillé avec une méthodologie absolument remarquable. Ils ont fait un travail très structuré, très sérieux. Les gendarmes sont en mesure de fournir un travail d'une immense qualité. Je pense que la justice avance à pas comptés, avec sagesse et discernement. Nous avons des éléments d'appréciation qui peuvent déboucher sur des déductions et des certitudes. Je crois que je suis en droit de le dire aujourd'hui. Je me borne à dire et à répéter que nous avons des éléments divers et variés dont je crois qu'ils sont prometteurs.

Dans quel état d'esprit sont vos clients aujourd'hui ?

Mes clients étaient avec moi aujourd'hui à Dijon. Je dirais qu'ils sont d'une part soulagés, heureux et satisfaits de voir le travail colossal réalisé. D'autre part, ils sont dans un état de souffrance morale, parce qu'une fois encore on parle de l'assassinat de leur malheureux enfant, Grégory. Pour un père et une mère, c'est quelque chose d'effrayant.