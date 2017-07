Affaire Grégory : le juge Lambert avait "déposé un certain nombre de lettres" chez sa voisine

Jean-Michel Lambert, le premier juge d'instruction en charge de l'affaire Grégory, retrouvé mort le 11 juillet dernier à son domicile du Mans (Sarthe), a adressé plusieurs lettres à ses proches, dont son épouse Nicole.

L'avocat de la famille Lambert, Me Jean-Marc Le Nestour, a expliqué à franceinfo qu'avant de commettre son geste, le juge Lambert "a déposé un certain nombre de lettres dans une enveloppe kraft et l'a remise dans la boite aux lettres de la voisine de l'appartement au-dessus, Pierrette".

Une lettre "très intime" pour son épouse

Il y avait notamment une lettre pour son épouse, "très intime où il espère que son épouse pourra lui pardonner son geste". L'avocat du juge Lambert confirme qu'"il était arrivé au bout de ses forces", avec ce "énième rebondissement" dans cette affaire Grégory.

La semaine dernière, le procureur de la République du Mans avait annoncé qu'"aucun écrit de nature à expliquer ce décès" n'avait été découvert à son domicile.