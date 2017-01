DIRECT. Carambolage sur l'A13 : la circulation a repris en fin de matinée

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #A13

: Un violent carambolage a fait 65 blessés, dont cinq en état "d'urgence absolue", ce matin sur l'autoroute A13. Voici des images tournées sur place.











(FRANCEINFO)

: La circulation a repris peu après 11 heures sur l'autoroute A13. Les 65 personnes blessées dans le carambolage survenu ce matin ont été évacuées vers les hôpitaux du secteur, ont précisé les pompiers.

: La circulation a repris sur l'autoroute A13, après le violent carambolage qui a fait 65 blessés.



: On a plus de détails sur l'accident qui a fait 65 blessés sur l'A13, dans les Yvelines, tôt ce matin. "Aux alentours de 4h30, deux véhicules légers ont provoqué un accident, derrière un poids-lourd s'est mis en portefeuille pour éviter d'aller s'encastrer dans les véhicules, a précisé la Société des autoroutes Paris Normandie. Par effet domino, deux bus qui transportaient des salariés vers Peugeot-Poissy sont venus percuter, l'un, l'arrière du poids lourd, et le deuxième bus, son prédécesseur."









(LIONEL BONAVENTURE / AFP)



: Bonjour @anonyme. L'autoroute A13 "va être coupée une bonne partie de la matinée, voire jusqu'à la fin de la matinée", selon la Société des autoroutes Paris Normandie. Les raisons de l'accident qui a fait 65 blessés sont encore inconnues.

: Des nouvelles du carambolage de ce matin ?

: Un important dispositif de secours a été mis en place sur l'A13, après le carambolage qui a fait 65 blessés dont 5 en état d'urgence absolue. Selon la préfecture des Yvelines, 85 pompiers, 15 CRS et 5 équipes du Samu sont mobilisés.

: Un carambolage survenu vers 5 heures du matin sur l'A13 a fait au moins 65 blessés, dont cinq sont en "urgence absolue", selon un bilan provisoire de la préfecture. L'accident s'est produit vers 5 heures dans le sens Normandie-Paris, à hauteur de la commune d'Epône (Yvelines). Il implique "deux bus non scolaires, un semi-remorque et quatre véhicules légers".

: Cinq blessés sont en urgence absolue après un important carambolage sur l'A13, selon la préfecture des Yvelines.

: Un important carambolage provoque actuellement d'importants ralentissements sur l'A13, en direction de Paris. L'accident implique un poids lourd, deux bus et quatre voitures. La circulation a été coupée dans le sens Normandie-Paris, à la hauteur d'Epône (Yvelines).