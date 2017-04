Saône-et-Loire : tragique accident de la route

Au milieu de la nuit, les pompiers dépêchés sur place tentent d'extraire les victimes. L'état des voitures laisse imaginer la violence du choc. Peu avant 23 heures, hier soir, samedi 1er avril, une Twingo et une Golf se percutent sur cette départementale, près de la ville du Creusot, en Saône-et-Loire. À bord des deux véhicules, six hommes et une femme, tous ont entre 18 et 25 ans.

Des analyses toxicologiques vont être effectuées

Cinq d'entre eux meurent sur le coup, un autre décédera deux heures plus tard, un septième est évacué par les pompiers en état d'urgence vitale. Il serait toujours entre la vie et la mort. Les sept jeunes sont originaires de la région. Cette nuit, les policiers n'avaient pas encore éclairci les causes de la collision. Les enquêteurs tentent à présent de comprendre les circonstances du drame. Ils devraient procéder à des analyses toxicologiques dans la journée.