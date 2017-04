Portugal : cinq morts, dont trois Français, dans le crash d'un petit avion de tourisme

Cinq personnes, dont trois Français et un Suisse, sont morts, lundi 17 avril, au Portugal, dans le crash d'un petit avion de tourisme sur l'entrepôt d'un supermarché. L'accident a eu lieu près d'un aérodrome de la région de Lisbonne. Les quatre occupants de l'avion immatriculé en Suisse, le pilote et ses trois passagers, ont tous péri dans l'accident, qui a également tué un homme se trouvant dans l'entrepôt du supermarché et fait trois blessés légers, selon un bilan de la protection civile.

L'accident est survenu alors que l'avion, un bimoteur de dix mètres de long de modèle PA-31, venait de décoller de l'aérodrome de Tires, dans la commune de Cascais, afin de rejoindre Marseille, dans le sud de la France.

A moins d'un kilomètre de l'aérodrome, l'avion s'est écrasé sur un camion garé dans l'entrepôt du supermarché. Quelque 90 pompiers se sont rendus sur les lieux, maîtrisant rapidement l'incendie provoqué par l'accident, qui a également endommagé une maison adjacente.