EN IMAGES. Avalanche mortelle à Tignes : la coulée de neige a été filmée par les webcams

Une longue trainée blanche sur le flanc de la montagne. L'avalanche qui a emporté neuf skieurs à Tignes (Savoie), lundi 13 février, a été filmée par une webcam de la station. Sur les images tournées entre 10h30 et 10h40, on aperçoit la coulée de neige, de 400 mètres de large, qui a eu lieu dans une zone hors-piste, à proximité de la télécabine de Tovière et des autres remontées mécaniques de la zone.

Vous pouvez faire glisser le curseur sur l'image ci-dessous pour voir les traces laissées par l'avalanche, sur la montagne au fond.

Le groupe emporté par la neige était initialement composé de huit vacanciers français encadrés par un professionnel. Quatre personnes sont mortes, cinq autres sont toujours portées disparues et les secours s'affairent, lundi après-midi, pour les retrouver.

C'est le personnel de la station qui a vu la spectaculaire coulée et a donné l'alerte à 10h35, selon un communiqué de la station. Une plaque à vent s'est décrochée à la suite du passage de ce groupe de skieurs. Le risque d'avalanche était alors de 3 sur une échelle de cinq. Qualifié de "marqué" par Météo France, ce niveau ne prévoit pas en principe "de départs spontanés d'avalanches de grande ampleur", mais prévient du risque de déclenchements "surtout par forte surcharge" et dans quelques pentes spécifiques.