45 enfants parisiens bloqués dans le Puy-de-Dôme : "c'était vraiment des conditions polaires"

Des élèves de CM1, originaires de la région parisienne, ont été obligés de se réfugier, dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 janvier, dans un restaurant de Chastreix-Sancy, dans le Puy-de-Dôme, à 1 400 mètres d’altitude. Le groupe de 45 élèves venant des 9e et 20e arrondissements de Paris, venus en classe de neige pour une activité "chien de traîneau", a dû faire face à des rafales de plus en plus violentes, des chutes de neige de plus en plus abondantes. Le bus qui devait récupérer les enfants est resté coincé au village, six kilomètres plus bas. Ils ont pu reprendre la route mercredi. Laurent, un des animateurs accompagnant ce groupe, décrit "des conditions polaires".

franceinfo : Dans quelles circonstances avez-vous été bloqués dans ce restaurant à Chastreix-Sancy ?

Laurent : Le blizzard nous a un peu surpris, mardi en milieu de journée. On avait prévu de repartir un peu plus tôt, mais les déneigeuses ne pouvaient rien y faire. Il y avait vraiment beaucoup trop de vent. On a donc été gentiment accueillis au restaurant "Le Roc", à Chastreix-Sancy. Le patron nous a permis de manger et de rester au chaud. Deux gendarmes sont venus nous amener des couvertures. On s’est fait un petit campement de fortune. On a passé la journée à jouer. On a dormi comme on a pu cette nuit. Aujourd’hui, il fait beau, on voit arriver les déneigeuses et notre car ne devrait plus tarder.

Comment les enfants ont-ils réagi ?

Les enfants ont très bien réagi. On les a épargnés des angoisses vis-à-vis du mauvais temps, ils n’ont pas vu forcément ce qui se passait. Et puis quand on leur a expliqué, on leur a fait passer cela pour un grand souvenir, être bloqués dans la neige, en montagne pour des enfants qui viennent de la région parisienne. Je pense que ce sera un super souvenir. Même pour nous. Moi je suis de la région, c’est quelque chose dont je vais me rappeler. Ils viennent des 9e et 20e arrondissements. Les enseignantes ont été au top. Les animateurs de la mairie de Paris aussi. Ils ont réussi à faire passer un bon moment aux enfants malgré ce petit imprévu.

Quelles étaient les activités prévues hier pour les enfants?

On avait une journée de "chiens de traîneau", prévue à Chastreix. Et le matin, le temps s’est vraiment dégradé. Il n’y a pas eu vraiment d’alerte. On a décidé de repartir plus tôt que prévu. Nous avons appelé notre transporteur. A 14h30, le car ne pouvait plus passer. Il y avait tout un secteur qui était impossible à déneiger. Heureusement qu’il y avait le restaurateur qui nous a très bien accueillis. Les enfants ont pu approcher les chiens, ils ont pu participer à toute la partie sensibilisation, mais pas sortir à cause du mauvais temps. C’était vraiment des conditions polaires. On a joué un peu aux "explorateurs au Pôle Nord". Je crois qu’ils l’ont tous bien vécu. Nous étions à la fin du séjour, car ils repartent vendredi.