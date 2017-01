EN IMAGES. La France givrée en 17 photos

Des arbres, des rivières et des monuments recouverts d'une petite couche blanche. Depuis samedi 31 décembre, plusieurs départements du nord de la France, de l'Ile-de-France et de l'Est ont été placés en vigilance orange neige-verglas. Lundi 2 janvier, huit départements franciliens (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise) étaient encore concernés par la vigilance. Puis celle-ci a été levée à 14 heures.

Le givre a également fait son apparition. Cette couche de glace formée par la congélation de gouttelettes surfondues (présentes dans le brouillard ou les nuages) a recouvert depuis samedi les branches des arbres, les fils télégraphiques et les toits des maisons. Ce phénomène naturel qui survient par temps brumeux doit inciter à la prudence sur les routes. Et dans les rues. La métropole lilloise a, par exemple, connu un pic exceptionnel de fractures dues au verglas lors du passage à la nouvelle année.

Mais la météo a aussi inspiré les photographes et les internautes sur les réseaux sociaux. Voici quelques-uns des clichés les plus marquants.

Un bois près de Mouflers (Somme) le 31 décembre 2016. (MAXPPP)

Les arbres à Linselles et Bondues (Nord) le 1er janvier 2017. (MAXPPP)

A Choisy-au-Bac (Oise), le 1er janvier 2017. (MAXPPP)

Un terril à Loos-en-Gohelle (Nord) le 1er janvier 2017. (MAXPPP)

Un chien près d'un saule pleureur recouvert de givre, le 1er janvier 2017 près de Reims (Marne). (FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Les branches d'un pin photographiées près de Reims (Marne) le 1er janvier 2017. (FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

La fontaine des Mers place de la Concorde à Paris, le 1er janvier 2017. (LIONEL BONAVENTURE / AFP)

Des utilisateurs d'Instagram ont immortalisé d'autres monuments sous le gel.

Ils ont aussi été inspirés par des toiles d'araignée givrées.

