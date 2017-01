EN IMAGES. Des zoos lancent un concours de photos d'animaux mignons sur internet (pour notre bien)

Arrêtez tout, on a trouvé le meilleur défi internet de l'année. Jeudi 26 janvier, une internaute américaine a demandé à l'aquarium de l'Etat de Virginie de partager une photo d'un de ses bébés animaux pour rivaliser avec la photo d'un bébé phoque tweetée par le zoo de Washington. "Challenge accepted", a répondu l'établissement en publiant la photo d'une loutre regardant un balbuzard.

Et d'un coup, tout le monde a suivi. Le zoo de Toronto, celui d'Atlanta, ou encore les aquariums de Virginie et de Seattle se sont mis, eux aussi, à partager des photos plus mignonnes les unes que les autres sous le hashtag #CuteAnimalTweetOff. Sélection de nos dix clichés préférés (juste pour le plaisir).

1 La loutre de l'aquarium de Seattle

Loutre + pelage de bébé + gestuelle mignonne = première du podium.

Can't believe we almost missed the #CuteAnimalTweetOff! Thanks for letting us know @CabernetLvr! pic.twitter.com/9gTgyc5i9A — Seattle Aquarium (@SeattleAquarium) 25 janvier 2017

2 Le bébé gorille du zoo de Philadelphie

Si petit, si mignon, accroché à sa maman...

3 Cette mini-tortue de l'aquarium de Clearwater

Son petit nom : Butter Pecan. Taille : plus petite qu'un crayon de papier.

Of course, this little hatchling named Butter Pecan is pretty hard to compete with! #cuteanimaltweetoff pic.twitter.com/KeU6qL91rb — Clearwater Aquarium (@CMAquarium) 26 janvier 2017

4 Les bébés léopards du zoo de Tacoma

Qui pour leur grattouiller l'abdomen ?

5 Les pandas affamés du zoo de Toronto

Ils se réveillent tout juste...

Waking up to a #cuteanimaltweetoff pic.twitter.com/C6KKeMN0nA — The Toronto Zoo (@TheTorontoZoo) 26 janvier 2017

6 Cet instant tendresse au zoo de Miami

Pause tendresse entre ce bébé antilope et sa mère.

7 Ce mini-gecko du zoo de San Diego

"Pour les amoureux des reptiles..."

For the reptile lovers: A tiny mossy leaf-tailed gecko. #CuteAnimalTweetOff pic.twitter.com/ZX5DN1iNG8 — San Diego Zoo (@sandiegozoo) 25 janvier 2017

8 Ces neuf bébés manchots du zoo de Maryland

Les manchots du Cap font partie des espèces menacées.

This #cuteanimaltweetoff needs more #endangeredspecies! How about a few of the NINE African penguin chicks that hatched here this season. pic.twitter.com/JOVKdds2Bk — Maryland Zoo (@marylandzoo) 25 janvier 2017

9 Ce lionceau du Reid Park Zoo

Que dire de ces grands yeux attendris ?

10 Ce paresseux du zoo de Los Angeles

Un point pour son improbable position.