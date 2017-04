VIDEO. Présidentielle : Jean-Michel Aphatie a répondu aux questions des internautes au soir du premier tour

Au soir du premier tour de l'élection présidentielle, dimanche 23 avril, Jean-Michel Aphatie, éditorialiste politique à franceinfo, a répondu à vos questions en direct sur Facebook. Après la qualification d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour le second tour, vous vous interrogez : Les Républicains et le PS vont-ils exploser ? Comment Macron, s'il est élu, va-t-il composer un gouvernement ? Quelles seraient les conséquences d'une absence de majorité parlementaire ?

Ce premier tour a notamment été marqué par la progression du FN et par un score historiquement bas pour les deux grands partis de gouvernement français. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Selon les estimations à 22h de nos partenaires Ipsos/Sopra Steria, le candidat d'En Marche est crédité de 23,9% des suffrages, devant la candidate du Front national avec 21,7%.

Avec 20% des voix, le candidat LR François Fillon est éliminé, tout comme Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise, crédité de 19,2% des suffrage. Benoît Hamon termine avec 6,3% des suffrages, un score historiquement bas pour le Parti socialiste.

Suivent ensuite Nicolas Dupont-Aignan (4,9%), Jean Lassalle (1,2 %), Philippe Poutou (1,1%), François Asselineau (0,9%), Nathalie Arthaud (0,7%), Jacques Cheminade (0,2%). L'abstention est estimée à 22,7% au niveau national.