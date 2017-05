VIDEO. Présidentielle : Emmanuel Macron, fan des expressions surannées pendant le débat

Au milieu d'échanges très tendus entre les deux candidats à l'élection présidentielle, lors du débat, mercredi 3 mai, quelques expressions ont allégé l'ambiance. A plusieurs reprises, Emmanuel Macron a eu recours à certains mots tombés en désuétude.

"La liste à la Prévert"

Lors des questions de politique étrangère, et notamment des relations avec Donald Trump et Vladimir Poutine, Marine Le Pen s'éloigne de la question posée et pointe "la grande spécialité des socialistes à donner des leçons de morale à la terre entière". Emmanuel Macron réplique alors : "Là, vous répondez sur Monsieur Trump et Monsieur Poutine ? C'est vraiment un galimatias."

Sur les propositions de Marine Le Pen en matière de lutte contre le terrorisme, le candidat d'En marche ! estime qu'il s'agit de "poudre de perlimpinpin". Toujours sur ces questions, Emmanuel Macron assure ne pas tomber dans "les pièges des sauts de cabri". Il a également qualifié les propositions économiques et sociales de la candidate du Front national, de "liste à la Prévert".