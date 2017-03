VIDEO. Laurence Rossignol appelle Benoît Hamon à "s'adresser aux socialistes"

Tous derrière Benoît Hamon mais... "Le moment est venu pour Benoît Hamon de s'adresser aux socialistes" en vue de l'élection présidentielle, a déclaré la ministre des Familles, Laurence Rossignol, dans les "4 vérités" sur France 2, jeudi 9 mars.

"La France a besoin d'une gauche de gouvernement"

L'ancien soutien de Manuel Valls réagit après les multiples ralliements à Emmanuel Macron. Le dernier en date : Bertrand Delanoë. L'ancien maire PS de Paris a annoncé son soutien au candidat d'En marche! "pour faire barrage" à Marine Le Pen.

Benoît Hamon doit dire aux socialistes "qu'il est leur candidat, et que la France a besoin d'un parti socialiste et d'une gauche de gouvernement, et qu'il s'inscrit dans cette histoire de gauche de gouvernement et pas dans une autre histoire", poursuit Laurence Rossignol.